Motorola Moto G22: a soli 119€ è un vero affare, non lasciatevelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un telefono intelligente che offra ottime prestazioni e un prezzo non troppo elevato, abbiamo la miglior soluzione per le vostre esigenze (e per le vostre tasche). Si chiama Motorola Moto G22 ed è un prodotto sensazionale, proposto ad un costo di soli 119,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché costa pochissima ma è in grado di fare di tutto, ha un bel design originale e un comparto fotografico degno dei migliori midrange del marchio americano di proprietà di Lenovo.

Motorola Moto G22: le sue caratteristiche complete

Partiamo dallo schermo: il Moto G22 è dotato di un generoso display HD+ da 6,5 pollici, che offre colori vivaci e dettagli nitidi. Con un’ampia superficie di visualizzazione, potrete godere dei vostri contenuti multimediali con una qualità eccelsa e una fluidità sensazionale (merito anche del refresh rate a 90 Hz), ma non solo. Potrete navigare sul web e utilizzare le app con comodità. Sotto la scocca il terminale dispone di un potente octa-core MediaTek Helio G37 e questo viene coadiuvato da 4 GB di RAM e da una memoria interna da 64 GB, ulteriormente espandibile con la microSD. È perfetto per la gestione dei social, per vedere i contenuti su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, per chattare con WhatsApp o Telegram o per rispondere alle mail e, perché no, anche per giocare a semplici videogame “mordi e fuggi”.

Il device ha poi una fotocamera principale da 48 MP che cattura foto chiare e nitide e troviamo anche una lente ultra grandangolare da 8 MP. Il comparto viene completato da una macro e da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Con una batteria da 5000 mAh, il Moto G22 è in grado di durare un singolo giorno con un utilizzo intenso senza il minimo problema. Arriva con una skin di Motorola simil-stock basata su Android 11. Supporta la connettività dual SIM e costa solo 119,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

