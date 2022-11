Motorola Moto G200: PREZZO SHOCK, sconto INCREDIBILE di 300€ su Amazon

Se volete un top di gamma Android ma non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Moto G200 ed è realizzato da Motorola. È una delle ammiraglie più incredibili di sempre, arrivata in commercio un anno fa ma ancora attualissimo grazie alle specifiche tecniche di cui dispone sotto la scocca.

Grazie alle offerte pazze del Black Friday su Amazon si porta a casa con soli 299,90€ al posto di 599,90€. Capite bene che si tratta di uno sconto semplicemente folle che vi farà risparmiare 300€ circa sul prezzo di listino. Il risparmio è davvero alto e questa è una promozione senza precedenti per uno dei device di punta più potenti che vi siano. È ancora attualissimo e al prezzo di un midrange è da prendere al volo.

Motorola Moto G200: un top al prezzo di un mid

Vi dobbiamo dire in primo luogo, che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del telefono. C’è la possibilità di usufruire del pagamento rateizzato con Cofidis o con il sistema interno al portale e in più godrete di un’assistenza tecnica fuori dl comune. Ci sono due anni di garanzia e i tecnici del portale saranno pronti ad aiutarvi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi.

Il flagship dispone di uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz. C’è una main camera da 108 megapixel con OIS al seguito, una batteria capiente da 5000 mAh con ricarica rapida, l’NFC per i pagamenti contactless e un processore premium che lo alimenta. Parliamo dello Snapdragon 888+ di Qualcomm con modem 5G e RAm da 8 GB. Lo Storage invece, è da 128 GB.

A soli 299,90€ è da prendere al volo, ma siate veloci. Crediamo che andrà a ruba in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.