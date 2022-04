Motorola Moto G200: il SUPER top di gamma è scontato di 180€

Se state cercando un nuovo super smartphone per il vostro quotidiano, vogliamo consigliarvi il Motorola Moto G200. Parliamo di un flagship uscito pochi mesi fa, precisamente nella seconda metà dello scorso anno.

È un’ammiraglia con processore Snapdragon 888, modem 5G, schermo super nitido e risoluto, velocissimo, con la turboricarica via cavo, con un comparto fotografico top (camera principale da 108 Mpx), il tutto a soli 419,90€ al posto di 599,00€. Capite bene che si tratta di uno sconto davvero esagerato per un telefono che ha meno di un anno di vita. Non di meno, è aggiornatissimo e sarà supportato dall’azienda ancora per moltissimo tempo. Insomma, questo è un vero investimento se volete affidabilità nel tempo.

Fra le altre cose, vi segnaliamo che è spedito da Amazon: questo fa sì che il device goda di tutte le garanzie tipiche del costruttore ma anche del portale di ecommerce più famoso al mondo. Volendo, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Motorola Moto G200: perché acquistarlo?

I motivi per comprare questo gioiellino sono davvero tanti, ma ve ne elenchiamo qualcuno giusto per stuzzicarvi la curiosità. In primo luogo, c’è il modem 5G per la connettività super veloce: questo vi permette di scaricare film in pochissimo tempo, videochiamare senza latenza e giocare al top con i vostri amici. Sono presenti tre fotocamere con sensore principale da 108 Megapixel che può girare video in 8K: semplicemente unico e il software è eccellente: Night Vision, ultrawide, macro, video in 8K e molto altro ancora.

Lo schermo è da 6,8 pollici e c’è la risoluzione FullHD+ e il refresh rate è a 144 Hz. Con la modalità Ready For poi, sarete sempre operativi in pochi minuti. Arriviamo poi alla batteria: 5000 mAh per garantirvi un’autonomia anche di due giorni. E non manca la ricarica rapida TurboPower.

Processore potentissimo octa-core: è lo Snapdragon 888 4G di Qualcomm, con 8 GB di RAm e 128 GB di memoria interna. A 419,90€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Le migliori offerte di oggi per Motorola Moto G200 : tutti i prezzi

La miglior offerta per Motorola Moto G200 è quella di Amazon: il prezzo, oggigiorno quello più interessante tra tutte le opzioni disponibili, è di 20,97€.

