Motorola Moto G200 al MINIMO STORICO anche a Tasso Zero

Motorola Moto G200 sta facendo sognare molti e se anche tu ne sei rimasto ammaliato, quale occasione migliore di questa per toglierti il sassolino dalla scarpa? Conta che il ribasso ora in corso su Amazon è una vera chicca perché grazie a questo lo smartphone è praticamente al suo minimo storico. Ciò significa che con appena 509,90€ te lo porti a casa e realizzi il tuo sogno.

La possibilità di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero lo rende ancora più accattivante, ma io raddoppio la dose e ti dico anche che è disponibile per le spedizioni Prime: in un giorno arriva a casa tua.

Smartphone con scheda tecnica eccezionale: Motorola Moto G200

Di smartphone sul mercato ce ne sono a bizzeffe ma quante volte hai preso in considerazione di acquistare un Motorola? Se la risposta è “poche” allora ti dico subito che stai sbagliando qualcosa e questo modello ti dimostra esattamente cosa. Disponibile in colorazione Blue è un'esclusiva Amazon, ciò significa che lo acquisti qui e ora o mai più.

A partire dall'estetica e a finire nella sua scheda tecnica, non c'è nulla che ti possa far storcere il naso. Metti che hai a disposizione un display da 6,8 pollici Full HD con cornici sottili che quasi compaiono alla vista. Il processore Qualcomm Snapdragon 888 è una chicca di suo ma abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria corre sotto le tue mani non facendoti attendere neanche un secondo. In altre parole ogni tuo desiderio è realtà e puoi navigare in app, guardare video, giocare e fare tanto altro ancora senza limiti.

Se poi aggiungi un comparto fotografico avanzato con sensore principale da 108 megapixel che registra video in 8K, cosa gli manca?

Din don, neanche la batteria ti delude visto che monta una 5000mAh con TurboPower annessa.

Ps: supporta anche il 5G ed è Dual SIM.

Acquista subito questa bomba di Motorola Moto G200 su Amazon a soli 509,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime.