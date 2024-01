Motorola Moto g14 per smartphone sotto 150€ da memoria TOP e Dual SIM

Motorola Moto G14 è un ottimo smartphone. Francamente non c’è bisogno di spendere un intero stipendio se vuoi acquistare un nuovo telefono e questo modello ne è il chiaro esempio. Completo di tutto, ha un design curato nei minimi particolari e tanto da offrirti.

La promozione su Amazon fa scendere ancora di più il prezzo. Sei interessato? Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente in pagina per pagarlo appena 132,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Motorola Moto G14, uno smartphone economico ma con spina dorsale

Pagare poco uno smartphone non significa accontentarsi. Questa è una vecchia credenza che siamo pronti a lasciarci alle spalle grazie a Motorola Moto G14 che è straordinario. Pensa che già dalla prima volta che lo usi, rimani stupito. A chi lo consiglio? A chi non ama spendere troppo per questi prodotti, a chi ha bisogno di un telefono per tutti i giorni senza fronzoli e anche a chi è in cerca di un prodotto adatto a tutte le età.

Display ampio e colorato ma soprattutto luminoso e con risoluzione avanzata. In questo modo non solo ti godi le applicazioni e i social ma anche il gaming mobile e perché no, del sano e confortevole streaming.

Come sistema operativo trovi Android che è semplicissimo da utilizzare. Servizi Google per scaricare qualunque app e poi tante comodità come il suo essere Dual SIM, la memoria da 128GB espandibile e così via.

Non mancano all’appello le fotocamera sia frontali che posteriori che ti fanno avere la meglio persino di notte. Insomma, come vedi non ti fa mancare niente.

In confezione trovi anche una cover inclusa.

Collegati al volo su Amazon dove Motorola Moto G14 costa pochissimo, acquistalo a soli 132€ con un click.

