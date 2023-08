Motorola moto g14: NOVITÀ assoluta già su Amazon a prezzo BOMBA (139€)

Il nuovissimo Motorola moto g14, appena reso ufficialmente disponibile anche in Italia, è già spuntato su Amazon. Disponibile all’acquisto, è anche in sconto. Uno smartphone che in questo momento costa pochissimo, ma non manca di avere caratteristiche d’eccezione come la fotocamera da 50MP, una batteria enorme da 5000 mAh e un ampio display FHD+ e una marea di spazio di archiviazione (ben 128GB). Il tutto, racchiuso in un design spettacolare.

Approfitta adesso della ghiotta occasione del momento. Completa l’ordine al volo per accaparrarti la novità a 139,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Perfetto come smartphone principale, nonostante il prezzo super contenuto, si rivela un dispositivo performante, fluido e affidabile. Puoi sfruttare tutto il potenziale del sistema operativo Android 13 direttamente dall’ampio pannello da 6,5″ con risoluzione FHD+.

Eccezionale la fotocamera principale, grazie al sensore primario da 50MP, potrai dare sfogo alla tua creatività e realizzare scatti pazzeschi. Ancora, potrai contare anche su un’ottima autonomia energetica: l’enorme batteria da 5000 mAh ti permetterà di coprire ben oltre la singola giornata di utilizzo e non solo. Infatti, supporterà al meglio la funzionalità dual SIM.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per accaparrarti il nuovissimo Motorola moto g14 a un prezzo straordinario. Lo prendi a 139,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.