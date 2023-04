Motorola Moto G13: solo 150€ per uno smartphone completo di TUTTO

Oggi vogliamo consigliarvi un dispositivo di fascia media veramente molto interessante. Si chiama Motorola Moto G13 ed è un vero best buy su tutta la linea. Capite bene che costa pochissimo (189,90€ di listino), ma si porta a casa con un prezzo super vantaggioso grazie agli sconti di Amazon. Sarà vostro infatti con soli 151,05€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è elevatissimo e noi vi consigliamo di prenderlo immediatamente se volete spendere poco ma avere un prodotto concreto, esteticamente bellissimo e con caratteristiche di fascia medio-alta.

Motorola Moto G13: Best Buy con un prezzo bassissimo

Lo smartphone presenta un comparto fotografico veramente interessante; troviamo tre sensori con quello principale da ben 50 Megapixel; realizza bellissime immagini nitide e dettagliate in ogni scenario, c’è la Night Mode, la camera ultrawide e la macro per scatti creativi. Non manca poi una batteria da 5000 mAh sotto la scocca che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. Il processore è super performante ed è coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile con la microSD. Ottimo poi lo schermo da 6,53″ HD con refresh rate da 90 Hz per contenuti super fluidi e vibranti. L’audio sarà di altissima qualità grazie agli speaker Dolby Atmos Stereo e infine, troverete il sistema operativo Android 13 a far girare fluido tutto il dispositivo.

Il Moto G13 è in sconto nella sua iterazione Blue Herion e in confezione troverete la cover in silicone in omaggio, oltre al cavo USB Type-C e al caricatore rapido. Questo smartphone è bellissimo e sottilissimo: lo spessore è di soli 8 mm, elegante come pochi altri al mondo.

Noi vi consigliamo ad affrettarvi ad acquistarlo; il prodotto potrebbe andare a ruba. D’altronde, a soli 151,05€ è un vero best buy. Motorola Moto G13 è infatti un piccolo capolavoro: siate veloci.

