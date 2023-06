Motorola Moto G13 al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 138€

Trovare uno smartphone completo a meno di 150 euro non è facile ma con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G13 che viene proposto al prezzo scontato di 138 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di casa Motorola che si candida seriamente a diventare il modello di riferimento della fascia bassa del mercato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G13 in offerta su Amazon è un ottimo acquisto

Il Motorola Moto G13 è uno dei migliori modelli su cui puntare per chi vuole spendere meno di 150 euro. Lo smartphone è dotato di:

un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel

il SoC MediaTek Helio G85 Octa-Core

4 GB di memoria RAM

128 GB di storage

una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel e una camera anteriore da 8 Megapixel

una batteria da 5.000 mAh

il sistema operativo Android 13

supporto Dual SIM

sensore di impronte digitali laterale

In rapporto al prezzo di vendita, il Motorola Moto G13 ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni al top. Si tratta, infatti, di un modello completo, senza reali punti deboli e in grado di garantire ottime prestazioni anche con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G13 al prezzo scontato di 138 euro. L’offerta porta il dispositivo al nuovo minimo storico. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno smartphone completo e, allo stesso tempo, economico. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

