Motorola Moto G 5G (2023): ecco come sarà il nuovo midrange

In queste ore sono trapelate le prime immagini relative al futuro midrange Moto G 5G (2023) di Motorola. Questo sarà un prodotto di fascia medio-bassa che offrirà funzionalità top ad un prezzo concorrenziale. Come per i precedenti modelli, disporrà di un eccellente rapporto qualità-prezzo e continuerà l’eredità iniziata con il primo Moto G del 2014. Non sappiamo nulla sulla data di debutto o sulle caratteristiche tecniche del device in arrivo, ma abbiamo un’idea di come sarà la sua estetica grazie ai render 3D condivisi dell’insider del web SnoopyTech.

Motorola Moto G 5G (2023): cosa sappiamo ad oggi?

Dalle foto vediamo che il device arriverà in grigio e in nero. Ci sarà uno schermo con foro per la selfiecam e i pulsanti saranno tutti allocati sul frame laterale destro. Posteriormente ci sarà un sistema fotografico con doppia lente e flash LED al seguito. La main camera tuttavia, avrà una risoluzione di 48 Mpx. Sotto troveremo una porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm, la griglia dello speaker e il fingerprint invece, sarà allocato a destra.

Motorola moto g 5G 2023 (USA) pic.twitter.com/aQAjY3iyWj — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 23, 2023

Ad ogni modo, i rendering non ci forniscono dettagli su come sarà il dispositivo dal fronte delle specifiche; i dettagli sono ancora pochi ma sappiamo che arriverà negli USA e presumibilmente anche in Europa.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo Moto G 5G (2022) con schermo da 6,5″ HD+, refresh rate di 90 Hz, processore Dimensity 700 di MediaTek, GPU Mali-G57 MC2 e main camera da 50 Mpx con sensore aggiuntivo da 2 Mpx. È un ottimo prodotto che si porta a casa con soli 351,81€ con spese di spedizione incluse su Amazon; fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.