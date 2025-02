Motorola Moto Edge 50 Ultra al prezzo più basso di sempre

Attenzione: Motorola Moto Edge 50 Ultra è in sconto al -40% su Amazon. In offerta a 599 euro, invece di 999 euro, questo smartphone giunge al suo minimo storico, aggiudicandosi la medaglia del giorno in termini di miglior telefono per rapporto qualità prezzo.

Uno smartphone pazzesco, un Android di fascia alta con un design curato e materiali premium, come legno vero e una cornice in alluminio sabbiato.

Una memoria da 1 TB, un ottimo comparto camera, una batteria buonissima. Cosa chiedere di più? Se stai cercando top gamma, con tutte le prestazioni dei telefoni più costosi, ma ad un prezzo ridotto, Motorola Moto Edge 50 Ultra ti regalerà grandissime soddisfazioni.

Affidabile, robusto, con tutte le caratteristiche di telefoni di prima categoria, non ha nulla da invidiare a modelli più cari.

Motorola Moto Edge 50 Ultra: le caratteristiche

Questo smartphone firmato Morotola è dotato di un display pOLED Super HD da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità fino a 2500 cd/m², con supporto HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass Victus.

Con un processore Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform con CPU Qualcomm Kryo da 3.0 GHz e GPU Qualcomm Adreno, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.01 e il sistema operativo è Android 14, assicura prestazioni ottime.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo Motorola presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP (f/1.6) con OIS, un teleobiettivo da 64MP (f/2.4) con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x, e un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP (f/2) con visione macro. La fotocamera frontale è da 50MP (f/1.9) con autofocus.

L’autonomia è garantita da una batteria da 4500 mAh, supporta la ricarica TurboPower a 125W, ricarica wireless a 50W e ricarica wireless inversa a 10W. È dotato di Dual SIM (Nano-SIM/eSIM), sensore di impronte digitali e riconoscimento facciale per la sicurezza.

Inoltre, ha altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC. Il dispositivo è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Che altro dire? Vale 999 euro e costa solo 599 euro, offre prestazioni elevate, design ricercato, fotocamera di fascia alta, batteria duratura e tanta memoria. Non gli manca nulla.