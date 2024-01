Motorola moto edge 40 è tuo a soli 284€ su eBay

Vola su eBay e approfitta dell’incredibile offerta disponibile, con quantità limitata, per il fantastico Motorola moto edge 40. Con 8GB di RAM e 256GB di ROM hai un vero bolide tra le mani. Cosa stai aspettando? Oggi lo acquisti a soli 284 euro, invece di 599,90 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione e la possibilità di pagare in comode rate a Tasso Zero.

Motorola moto edge 40: prestazioni da urlo

Acquista il Motorola moto edge 40 e ottieni prestazioni da urlo. Grazie al processore MediaTek Dimensity 8020 hai velocità e fluidità per tutte le app e tutti i giochi, anche in multitasking. Il display Endless Edge da 6,55 pollici, senza cornici, è super immersivo. Con una frequenza di aggiornamento da 144Hz è altrettanto pazzesco. Goditi tutti i dettagli e i migliori colori possibili con la tecnologia FHD+ e una risoluzione massima a 2400 x 1080 pixel.

Mettilo in carrello a soli 284 euro, invece di 599,90 euro (prezzo di listino). Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 94,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.