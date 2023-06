Motorola Moto Edge 40: super sconto per il flagship di ultima generazione

Il mondo degli smartphone è in continua evoluzione, e Motorola è sempre pronta a stupire gli appassionati con le sue ultime innovazioni. L’ultimo gioiello della casa americana è il Motorola Moto Edge 40, un dispositivo di ultimissima generazione che offre prestazioni straordinarie in un design elegante e moderno. La buona notizia è che è già disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, rendendolo ancora più allettante per gli acquirenti, al prezzo speciale di soli 490,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero se usufruirai come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Motorola Moto Edge 40: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Motorola Moto Edge 40 è il suo display pOLED FHD+ da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 144 Hz. Questo significa che puoi goderti i tuoi contenuti preferiti con colori intensi e luminosi su uno schermo nitido e curvo. Sia che stia guardando film, giocando o navigando sul web, l’esperienza visiva sarà semplicemente sbalorditiva.

Ma il Motorola Moto Edge 40 non si ferma qui. La fotocamera è un altro punto di forza di questo dispositivo. Con una fotocamera principale da 50 MP e un’apertura focale f/1.4, il Moto Edge 40 ti consente di catturare ogni dettaglio in modo nitido e dettagliato. Inoltre, con la presenza di un’ultra-grandangolo, una Macro Vision e un sensore di profondità avanzato, avrai a disposizione una vasta gamma di opzioni per esplorare la tua creatività fotografica.

La durata della batteria è spesso una delle preoccupazioni principali degli utenti di smartphone. Tuttavia, con il Motorola Moto Edge 40 non dovrai preoccuparti. Dotato di una batteria da 4400 mAh, ti garantirà ore di utilizzo senza problemi. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, sarai in grado di ottenere una carica completa in pochissimi minuti. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata.

La resistenza è un altro aspetto importante di questo dispositivo. Il Motorola Moto Edge 40 è certificato IP68, il che significa che è resistente alla polvere e può resistere all’immersione in acqua dolce fino a una profondità di 1,5 metri per 30 minuti. Quindi, non dovrai più preoccuparti di danni causati da piccoli incidenti con l’acqua.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Moto Edge 40 non ti deluderà. Dotato del processore MediaTek Dimensity 8020, avrai accesso a una connettività 5G ultraveloce che ti permetterà di scaricare film in pochi secondi e di sfruttare appieno la velocità e l’efficienza del dispositivo. Infine, con una memoria interna da 256 GB e 8 GB di RAM, avrai spazio in abbondanza per i tuoi contenuti e un accesso immediato a tutte le tue app preferite.

In conclusione, il Motorola Moto Edge 40 è un top di gamma eccezionale che offre prestazioni straordinarie in tutti gli aspetti. Approfitta subito di questo sconto del 18% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 490,00 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

