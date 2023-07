Motorola Moto Edge 30 Neo: il medio gamma che cercavi (-37%)

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è uno smartphone che offre prestazioni eccellenti e una vasta gamma di funzionalità avanzate. E ora, con un super sconto del 37% su Amazon, è ancora più accessibile al prezzo ridicolo di soli 269,00 euro.

Motorola Moto Edge 30 Neo: un’occasione da prendere al volo

Uno dei punti di forza del Motorola Moto Edge 30 Neo è il suo display. Dotato di un pannello OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5 pollici, il Moto Edge 30 Neo ti permette di godere di immagini nitide e vivide. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre un’esperienza di visualizzazione fluida e reattiva, ideale per il gaming e la riproduzione di contenuti multimediali.

La fotocamera è un altro aspetto che fa risaltare questo Motorola Moto Edge 30 Neo. La tripla fotocamera posteriore da 64 MP consente di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Grazie alla stabilizzazione ottica, all’ultra-grandangolo, alla Macro Vision e alla messa a fuoco istantanea all-pixel, puoi catturare ogni dettaglio con precisione. La fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie perfetti, permettendoti di ottenere autoritratti nitidi e ben definiti.

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è dotato di connettività 5G ultraveloce, che ti consente di scaricare file in pochi secondi e di godere di prestazioni elevate. Il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G, offre una risposta rapida e fluida durante l’utilizzo delle app. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, hai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e le tue applicazioni preferite.

La batteria da 4020 mAh garantisce una durata prolungata, permettendoti di utilizzare il Motorola Moto Edge 30 Neo per tutto il giorno senza problemi. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, puoi ottenere giorni di autonomia in pochi minuti di ricarica.

Una delle caratteristiche uniche del Motorola Moto Edge 30 Neo è la funzionalità Ready For. Questa funzione ti consente di connettere il tuo smartphone in modalità wireless a una TV o un PC, trasformando il tuo dispositivo in una console di gioco, una piattaforma per videochiamate o un modo per utilizzare le app del telefono su uno schermo più grande. È un’opzione versatile che amplia le possibilità di utilizzo del tuo telefono.

In conclusione, il Motorola Moto Edge 30 Neo offre un’esperienza di smartphone completa a un prezzo conveniente, soprattutto con lo sconto pazzesco del 37% su Amazon. Approfitta subito di questa fantastica offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 269,00 euro. Mi racomanddo, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitatissime.

