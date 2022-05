Motorola Moto Edge 30, display GLORIOSO a prezzo FOLLE (Amazon -27%)

Se sei alla disperata ricerca di uno smartphone Android economico ma con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, l’offerta Amazon di oggi sull’incredibile Motorola Moto Edge 30 è fatta apposta per te.

Con il 27% di sconto, infatti, il device della casa alta arriva a casa tua in appena 1 giorno e fin da subito saprà rapirti con il suo display di fascia premium.

Motorola Moto Edge 30 precipita su Amazon al 27% di sconto con una offerta incredibile

Con una diagonale da 6.5 pollici a tecnologia OLED, il display dello smartphone di Motorola è uno dei pochissimi al mondo a raggiungere una frequenza di aggiornamento di 144 Hz: solitamente si tratta di una specifiche esclusiva degli smartphone da gaming, ma Motorola ha voluto strafare inserendola all’interno di uno smartphone di fascia media.

Il design di Motorola Moto Edge 30 è molto piacevole con le sue linee tondeggianti e ben curate, mentre per quanto riguarda l’utilizzo vero e proprio puoi contare sulla potenza di un processore Qualcomm di ultima generazione accompagnato da 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno e una batteria da 4020 mAh in grado di accompagnarti per tutta la giornata senza brutte sorprese. È di alto livello anche la fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 50 MP che ti assicura foto e video di alta qualità in ogni situazione.

Cosa stai aspettando? Acquista subito e scopri perché tantissime persone lo hanno già definito come il miglior smartphone di fascia media attualmente disponibile sul mercato. A questo prezzo, provare per credere, difficilmente puoi trovare un device con un display del genere e con una fotocamera tripla di altissima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.