Motorola Moto E7, appena lanciato, è in sconto su Amazon a prezzo assurdo: 87€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. Un vero e proprio gioiellino, bravo a fare tutto, ma con la vocazione del battery phone. Ottimo anche il comparto fotografico. Pochi pezzi disponibili.

Motorola Moto E7 in sconto super su Amazon

Uno smartphone di un brand che non ha bisogno di presentazioni. Smartphone di qualità a prezzi più che accessibili. Il nuovo Moto E7, conta su una scheda tecnica che ti permetterà di compiere senza alcun problema tutte le operazioni quotidiane: dalla navigazione su Internet ai social, passando per mail, telefonate e applicazioni varie. Certo, non sarà un gaming phone adatto a titoli pesanti, ma potrai ugualmente divertirti con app più leggere.

Il suo pregio più grande in assoluto, che lo rende perfetto per chi odia ricaricare sempre il decide, è la batteria da 4000 mAh, che ti permetterà di usare il dispositivo per almeno un paio di giorni senza dover ricorrere alla ricarica.

Oltre a questo, a stupire di questo smartphone è il comparto fotografico principale: conta su ben 2 sensori, con il principale da ben 48MP! Impossibile da trovare in questa fascia di prezzo.

Infine, occhio e usabilità vogliono la loro parte, lo so. Beh, si tratta di un device dal design super elegante, con lettore d'impronte digitali sul posteriore, e ampio display da 6,5″ sul frontale. Inoltre, non manca la resistenza al contatto accidentale con l'acqua.

Insomma, il tuo affare su Amazon lo fai adesso. Motorola Moto E7 lo porti a casa ad 87€ circa con spedizioni rapide e gratis. Attento però, pochi pezzi a disposizione!

