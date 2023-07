Motorola moto e32 scontatissimo a soli 119€: offerta BOMBA

Sei alla ricerca di un nuovo telefono cellulare e vorresti spendere una cifra non eccessiva senza dover, però, rinunciare alla qualità? Bene, in tal caso, non puoi non approfittare di questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo ottimo Motorola moto e32 scontatissimo a soli 119,00 euro invece di 179,90 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo telefono cellulare risparmiando alcune decine di euro, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto del 34%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai godere di importanti vantaggi come spedizione e reso gratuiti in tutta Italia.

Acquista il Motorola moto e32, avrai la possibilità di immergerti totalmente nei tuoi contenuti preferiti grazie alla presenza di un ampio display Max Vision HD+ da 6.5 pollici. Potrai visualizzare i contenuti che più preferisci in modo sempre fluido, grazie alla frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

Non manca un’ottima batteria da 5.000 mAh, che sarà in grado di durare anche sino a due giorni e avrai molto più tempo da dedicare ai tuoi passatempo preferiti, potrai guardare i film in streaming, giocare a sessioni di gaming e molto altro ancora. Perfetto anche il comparto fotografico.

Potrai immortalare i tuoi momenti più emozionanti e significativi, scattando foto ricche di dettagli grazie alla tripla fotocamera da 16 MP. Potrai personalizzare la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e potrai scattare fantastici primi piani ricchi di particolari con la fotocamera macro.

Alimentato da un processore octa-core Unisoc T606, questo smartphone ti consentirà di sfruttare le sue funzionalità per garantirti prestazioni veloci e reattive. Con 64 GB di memoria espandibile e Dual SIM, questo telefono cellulare è assolutamente imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il Motorola moto e32 scontatissimo a soli 119,00 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.