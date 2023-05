Motorola Moto E22i: il base gamma che ha TUTTO a meno di 90€

Frequenza di aggiornamento a 90 Hz? C’è. Altoparlanti stereo e Dolby Atmos? Ci sono anche quelli. Display ad alta risoluzione per un’esperienza visiva da medio gamma? Non manca neppure quello. Motorola ha fatto le cose in grande con il nuovo base gamma Moto E22i, oggi in offerta su Monclick a 89,99 anziché 139,99 euro, per uno sconto del 36%. La consegna è gratuita e in più puoi anche scegliere di pagare in tre rate a interessi zero.

Motorola Moto E22i in sconto del 36% su Monclick

Il design premium e l’accoppiata altoparlanti stereo in aggiunta a Dolby Atmos sono i principali punti di forza del Motorola Moto E22i, un base di gamma presentato in Europa a un prezzo più che aggressivo (139,90 euro) e oggi sprofondato sotto i 90 euro grazie alla super offerta di Monclick. Oltre alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un design premium di alta qualità, a colpire più di tutti è l’audio multidimensionale degli altoparlanti stereo e Dolby Atmos, per un’esperienza audio immersiva alla stregua dei migliori medio di gamma oggi sul mercato.

Si difende molto bene anche il comparto camere, grazie al sensore della fotocamera principale da 16 MP, quest’ultima ottimizzata con l’intelligenza artificiale. Presente poi il lettore di impronte digitali posto lateralmente sul tasto di accensione e la memoria espandibile fino a 1 TB con una semplice microSD.

Come accennato prima, Monclick ti offre la possibilità di pagarlo in tre comode rate da 30 euro al mese a interessi zero con Klarna o PayPal. Se la tua preferenza va a Klarna, puoi anche decidere di non pagare nulla ora e di saldare l’intero importo dopo 30 giorni dalla ricezione dello smartphone a casa.

Cogli al volo l’ultima offerta di Monclick sul Motorola Moto E22i, in modo da risparmiare 50 euro tondi tondi sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

