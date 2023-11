Motorola Moto e22i a 68€: FOLLIA Amazon o ERRORE PREZZO?

Se vuoi acquistare uno smartphone spendendo il meno possibile allora ho scovato l’offerta giusta per te, ma dovrai essere super veloce. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Motorola Moto e22i a soli 68,53 euro, invece che 139,90 euro.

Hai capito bene è proprio come vedi. Grazie a uno sconto incredibile del 51% in questo momento puoi risparmiare oltre 71 euro. Già è uno smartphone a basso costo ma con questo ulteriore ribasso è da prendere al volo. Nonostante sia pensato per chi vuole spendere veramente poco non delude affatto.

Motorola Moto e22i a un prezzo ridicolo

Con questa cifra di solito non puoi assolutamente acquistare uno smartphone, ma oggi sì. È vero che non ti puoi aspettare abbia prestazioni da top di gamma, ma non è niente male. Guarda tu stesso cosa offre:

Performance: monta il processore Octa-core Mediatek Helio G37 con a supporto 2 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 32 GB espandibili con microSD. Inoltre è Dual Sim.

Design: ha un generoso display Max Vision HD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Autonomia e fotocamera: possiede una batteria bella grande da 4020 mAh in grado di durare due giorni interi e una doppia fotocamera con sensore da 16 MP.

Insomma a questo prezzo non puoi trovare di meglio. Fai in fretta perché andrà sicuramente a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Motorola Moto e22i a soli 68,53 euro, invece che 139,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.