Motorola Moto E13: uno smartphone TOP a soli 79€ su Amazon, CORRETE

Motorola è nota per offrire smartphone di qualità a prezzi accessibili, e il Moto E13 non fa eccezione. Questo dispositivo rappresenta un’opzione interessante per tutti coloro che cercano un device affidabile che soddisfi le esigenze quotidiane senza dover spendere una fortuna. Con una combinazione di funzionalità solide e un prezzo conveniente, questo gadget si presenta come un dispositivo che offre un’esperienza mobile senza compromessi. Nello specifico, lo troviamo su Amazon a soli 79,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente irrisorio, pertanto non lasciatevelo sfuggire.

Motorola Moto E13: costa poco ma offre tanto

Il Motorola Moto E13 presenta un design ergonomico e compatto che lo rende comodo da tenere in mano e da utilizzare con una sola mano. Il telefono è dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre colori vivaci e una buona nitidezza per la visione di contenuti multimediali e la navigazione sul web. È ottimo per le attività quotidiane, per i social, per WhatsApp, per navigare su Internet e non solo. Sotto la scocca dispone di un processore Qualcomm Snapdragon quad-core e di 2 GB di RAM.

Sebbene non sia progettato per le prestazioni di fascia alta, il device soddisferà le esigenze degli utenti che non richiedono un uso intensivo o applicazioni complesse. La batteria da 5000 mAh offre un’ottima durata e permette di fare anche due giorni con una singola carica.

C’è una fotocamera principale da 13 MP, che scatta foto di buona qualità in diverse condizioni di illuminazione. La selfiecam da 5 MP realizza ottime immagini e permette di fare videocall in alta risoluzione. Dispone di Android 11 e supporta la connettività 4G LTE. Infine, c’è perfino uno slot per l’espansione della memoria mediante microSD. Su Amazon questo gioiello compatto costa solo 79,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

