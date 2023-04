Motorola Moto E13: uno smartphone che costa MENO DI 100€

Se state cercando uno smartphone che costi veramente poco, anche meno di 100 €, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Girovagando su Amazon infatti ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente strepitosa. Il meraviglioso Motorola Moto E13 è un prodotto davvero eccellente, dotato di funzionalità interessanti ad un prezzo che è fuori di testa. Con meno di 100 € infatti vi porterete a casa uno smartphone di ultima generazione con speaker aventi tecnologia Dolby Atmos, una batteria generosa da 5000 mAh, uno schermo grande da 6,5”, con il supporto a ben due Sim, e molto altro ancora.

Acquistandolo da Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo in primo luogo le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e in più, sappiate che questo oggetto è disponibile su Amazon quindi, se lo ordinate oggi entro pochissime ore, potrebbe essere a casa vostra già domani 5 aprile 2023.

Motorola Moto E13: semplicemente Best Buy

Il design di questo dispositivo è semplicemente all’avanguardia, in linea con il trend del momento. Il pannello anteriore è un display LCD da 6,5” dotato di risoluzione HD+ e con tante altre chicche interessanti. Posteriormente invece, abbiamo una back cover pulita, in una colorazione Cosmic Black davvero elegante e piacevole sia alla vista che al tatto. C’è una singola fotocamera da 13 megapixel chi viene però coadiuvata dall’intelligenza artificiale per scattare foto nitide e dettagliate in ogni contesto.

La batteria da 5000 mAh assicura due giorni di durata con una singola carica, esteticamente il telefono è leggero e sottile, elegante con un peso di soli 190,1 g e con uno spessore di 8,49 mm. Come detto, le casse sono stereo per avere un suono avvolgente durante la visione dei contenuti sul generoso display da 6,5”.

Internamente troviamo la RAM da 2 GB e lo spazio interno da 64 GB, ulteriormente espandibile mediante una micro SD fino a 512 GB aggiuntivi . Cosa volere di più quindi? Questo è un ottimo telefono da regalare a tutti coloro che si stanno approcciando per la prima volta ad un gadget del genere, ad un parente che non deve farne un uso esagerato o semplicemente può essere un ottimo articolo da acquistare e avere come telefono di riserva. A soli 99,99 € questo è un dispositivo da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.