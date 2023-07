Motorola Moto E13 in super offerta a 79 euro da MediaWorld

Motorola moto e13 è uno smartphone base gamma che vanta un’autonomia fino a 36 ore, il supporto all’audio Dolby Atmos e un bellissimo design, in particolare per la back cover. Al prezzo a cui viene venduto è il telefono ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo da regalare ai suoi genitori o da usare come secondo telefono quando magari si è in vacanza e si ha paura di restare a corto di batteria.

Grazie alla promozione Mobile Mania, lo puoi acquistare sul sito ufficiale di MediaWorld in offerta a 79 euro, con 50 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato di 129,99 euro. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nemmeno le spese di spedizione.

Motorola moto e13 in sconto di 50 euro sul sito di MediaWorld

Insieme all’autonomia extralarge, al design alla moda e al supporto all’audio Dolby Atmos, il moto e13 convince anche dal punto di vista del display, dove troviamo un pannello da 6,5 pollici ultragrandangolare HD+ per un’esperienza di visione cinematografica.

Un ulteriore asso nella manica del base gamma di Motorola è l’equilibrio generale del telefono. Merito del sistema operativo Android 13 qui in versione Go edition e del processore octa-core Unisoc T606 che fa ampiamente il suo dovere, tanto che la configurazione 2+64 GB non va inficiare l’esperienza d’uso godibilissima dello smartphone.

A completare il tutto ci pensa infine la fotocamera principale da 13 MP con PDAF e una camera anteriore da 5 MP per i selfie.

Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld sul Motorola moto e13 per acquistarlo a soli 79 euro anziché 129,99 euro.

