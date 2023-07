Motorola Moto E13 in offerta a soli 79 euro da MediaWorld

Il Motorola Moto e13 è uno smartphone ideale per le persone che hanno bisogno di un telefono con uno schermo luminoso, una batteria di lunga durata e semplice da usare. Merito di uno schermo da 6,5 pollici HD+, una batteria da 5.000 mAh e il sistema operativo Android 13 nella versione Go edition.

Rispetto al prezzo di listino di 129,90 euro, grazie alla promo Summer Tech di MediaWorld lo puoi acquistare a soli 79 euro, un prezzo più basso sia rispetto a quello del sito ufficiale (99,90 euro) sia rispetto a quello di Amazon (75,99 euro, tra l’altro offerto da un venditore terzo).

Motorola Moto e13 in sconto di 50 euro sul sito di MediaWorld

Non è un caso che Moto e13 sia uno dei telefoni più venduti da Motorola nell’ultimo periodo. L’ottimo rapporto qualità-prezzo trasformano questo telefono nello smartphone entry-level ideale sia per gli adulti che per i giovanissimi. Lo schermo ultra grandangolare HD+ da 6,5, unito all’audio Dolby Atmos, regala un’esperienza di visione appagante agli occhi degli utenti meno esigenti.

Un altro punto di forza del telefono sono le sue prestazioni. Nonostante il prezzo, la versione Go edition di Android 13 insieme al processore octa-core montato a bordo riescono a regalare un equilibrio inaspettato sull’entry level di Motorola.

Il telefono si difende bene infine anche lato fotocamera. Merito delle funzionalità intelligenti integrate nel software di Motorola, che vanno a ottimizzare in automatico le foto rendendole più accattivanti per una condivisione sui social network.

Cogli al volo l’offerta Summer Tech di MediaWorld per risparmiare 50 euro sul prezzo consigliato del Motorola Moto e13.

