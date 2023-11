Motorola Moto E13 a soli 70€ su Amazon: non lasciartelo sfuggire

Se state cercando uno smartphone super economico da regalare ad un parente, ad un/una collega o ad un/un’amica, oggi vi consigliamo l’ottimo Motorola Moto E13 che su Amazon si trova al prezzo speciale di soli 70,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); arriverà a casa vostra entro 24 o 48 ore e in più avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Cosa volete di più? Giusto: due anni di garanzia che sono, ovviamente, inclusi nel prezzo del dispositivo. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

Motorola Moto E13: ecco perché dovete acquistarlo

Partiamo con ordine e iniziamo a raccontarvi del Moto E13 partendo dal suo schermo: l’ampio display del Moto E13 offre un’esperienza visiva coinvolgente. Ci troviamo di fronte ad un pannello LCD IPS ma di buona fattura, ottimo per la visione di video, foto e contenuti online con dettagli chiari e colori vibranti. Va benissimo anche per leggere le mail, qualche PDF e non solo. Costa poco ma offre tanto: è dotato di un processore potente quad-core e di una quantità adeguata di memoria RAM. Di fatto è ottimo per gestire senza sforzo le attività quotidiane come la navigazione online, l’uso delle app e la riproduzione multimediale.

La fotocamera principale è eccellente e realizza foto e video di altissimo pregio, il tutto con l’ausilio dell’AI. Presenta poi una batteria molto generosa che garantisce due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Questo smartphone è l’ideale per chi è sempre in movimento. Infine, sappiate che ha una skin minimal e pulita con una UI intuitiva e semplice, senza complicazioni. Viene anche aggiornato spesso quindi sarà sempre sicuro e protetto da malware e virus. Con un prezzo di soli 70,00€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.