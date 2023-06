Motorola Moto E13: a meno di 100€ su Amazon è un SUPER BEST BUY

L’offerta che vi segnaliamo adesso è molto particolare; il piccolissimo ma potentissimo Motorola Moto E13 è un budget phone dal prezzo contenuto, dalle caratteristiche modeste ma interessanti, con un design elegante e lussuoso, una batteria capiente e uno schermo che fa vedere bene i contenuti anche sotto la luce diretta del sole. Pensate che questo gioiello costa solo 129,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse, ma grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, sarà vostro per soli 99,90€. Il risparmio è eccezionale su un dispositivo così economico; parliamo del 23% in meno sul valore di listino.

Motorola Moto E13: il miglior budget phone del momento

Un telefono a 100€ è un gadget intelligente e sensato per moltissimi utenti; di fatto, va benissimo per tutti coloro che non devono farne un utilizzo social-lavorativo, per chi non ama giocare da mobile, per chi non scatta moltissime foto. Insomma, per un uso classico (telefonate, messaggi, WhatsApp, scroll di Facebook,Instagram, TikTok, navigazione online, gestione mail e non solo) va più che bene. Considerate anche che vanta una batteria da ben 5000 mAh che vi assicura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Il merito è anche del processore che consuma poco e dello schermo con risoluzione HD+ che si vede bene ma non incide sulla batteria. Segnaliamo poi il comparto fotografico composto da due sensori; il principale è da 13 Megapixel. Il chip interno invece, viene coadiuvato da 2 GB di RAM e da 64 GB di storage interno, espandibili mediante microSD.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di numerosi vantaggi al seguito; la consegna sarà celere e immediata, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Fate presto perché a soli 99,90€ su Amazon questo Motorola Moto E13 è un super best buy.

