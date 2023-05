Motorola Moto E13: a meno di 100€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone super economico che abbiamo trovato su Amazon; si chiama Motorola Moto E13 ed è semplicemente il best buy del giorno. Ha un prezzo super contenuto; di fatto può essere vostro con soli 99,90€ al posto di 129,90€. Ovviamente si tratta di un budget phone low-cost, pensato per chi deve fare un utilizzo light del proprio dispositivo. Non è adatto ai content creator, a chi ama giocare, ma è perfetto per chi lo deve usare per whatsapp, per le mail, per vedere i social, per realizzare foto ogni tanto, video della propria vacanza, e molto altro ancora. Ha una batteria generosa che è in grado di garantire anche due giorni di uso intenso; se volete regalarlo come primo smartphone ad un bambino o ad un parente non molto avvezzo alla tecnologia, il Moto E13 a questo prezzo è il miglior device che vi sia. Noi vi consigliamo di approfittarne e di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano; non pensateci troppo dunque, potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro.

Motorola Moto E13 su Amazon: il migliore che vi sia

Questo telefono ha una batteria davvero generosa: ben 5000 mAh con ricarica da 10W; dura anche due giorni con un uso intenso e più die tre con un utilizzo moderato. Il design è moderno e sottile, elegante e il peso è contenuto. Parliamo di 190 grammi e lo spessore è di 8,49 mm. Ampio il pannello HD+ da 6,5 pollici con speaker stereo Dolby Atmos. La main camera è una cella energetica da 13 Megapixel con supporto all’intelligenza artificiale per realizzare scatti unici. Il processore è potente ed è coadiuvato da 2 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, espandibile mediante microSD.

A soli 99,90€ è il best buy del giorno, ma siate veloci.

