Motorola Moto E13 a 77€: ERRORE DI PREZZO o offerta clamorosa? CORRETE a prenderlo

Se state cercando uno smartphone economico ma concreto, risoluto, con un bel display, perfetto per i social e per le telefonate o i messaggi, che vada bene sia con WhatsApp che con la gestione delle mail, abbiamo la soluzione ideale per voi. Si chiama Motorola Moto E13 e costa solo 77,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata e volendo, potrete scegliere di farvi ricapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Motorola Moto E13: ecco perché dovete comprarlo

Il Motorola Moto E13 si presenta con un design elegante e moderno, con linee pulite e bordi arrotondati che lo rendono confortevole da tenere in mano. La scocca posteriore è realizzata in plastica di qualità, il che lo rende resistente ai graffi e alle impronte digitali. È dotato di un display IPS LCD da 6,2 pollici con risoluzione HD+; il risultato? Colori vivaci e una buona luminosità in ogni condizione di luce. È alimentato da un processore quad-core di fascia media, accompagnato da una quantità adeguata di RAM per gestire le attività quotidiane con fluidità. Pur non essendo un dispositivo progettato per i giochi più impegnativi, è adatto per navigare sul web, per utilizzare le app di messaggistica e social media, e anche per la riproduzione di video in streaming.

Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo una configurazione abbastanza standard per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Sul retro, vi è una lente principale da 13 MP con flash LED, che consente di scattare foto e registrare video in alta definizione. Sul fronte, è presente un’ottica per selfie da 5 MP, che si rivela sufficiente per le videochiamate e i selfie occasionali. Con un prezzo di soli 77,00€ vale la pena comprare questo dispositivo, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.