Motorola lancerà presto un nuovo Razr (2023)

Motorola svelerà presto un nuovo dispositivo pieghevole clamshell facente parte della serie Moto Razr. Riceverà diversi upgrade sul lato hardware e strutturale, quindi aspettiamoci un prodotto completamente rinnovato.

In queste ore abbiamo appreso che Lenovo sta lavorando alla nuova iterazione 2023 del famigerato Motorola Razr. Questo terminale sarà (a detta della compagnia) “molto meglio” del precedessore. Ma cosa ci possiamo aspettare?

Motorola Razr (2023): cosa ci aspettiamo?

Da diverso tempo abbiamo appreso che la società di proprietà di Lenovo fosse al lavoro su un pieghevole clamshell di nuova generazione. In realtà abbiamo anche visto qualche immagine trapelata in passato e abbiamo scoperto quale potrebbe essere la sua roadmap di lancio (luglio 2023?). I dettagli precisi devono ancora essere svelati, così come le caratteristiche tecniche dell’articolo in questione, ma si dice che riceverà un vero e proprio salto di qualità rispetto al passato.

Partiamo dalla cerniera; uno degli upgrade più rilevanti riguarderà sicuramente il meccanismo di piegatura del prodotto. La società intende concentrarsi sulla cerniera e sulle sue applicazioni concrete. Si dice perfino che questo foldable sarà migliore, in tutto e per tutto, del futuro Galaxy Z Flip5 di Samsung.

Avremo poi un nuovo schermo esterno AMOLED da ben 2,7 pollici, decisamente più generoso di quello attuale. L’azienda afferma che, sebbene il Razr abbia ricevuto una buona accoglienza sul mercato, il rivale di Samsung è ancora in vetta alla classica, ma non intende mollare. Gli sforzi della casa produttrice di Motorola per salire sul trono dei foldable sono solo agli inizi.

Intanto, il modello del 2022 a nostro avviso, è ancora interessante; lo trovate su Amazon a 1136,62€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. È un clamshell vendutissimo, apprezzatissimo e dispone della consegna celere, di due anni di garanzia, della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e c’è anche il reso gratuito.

