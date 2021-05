Se state cercando un nuovo smartphone di fascia bassa ma dalle prestazioni elevate, il Motorola Moto G9 Play è ciò che fa per voi. Stiamo parlando di un device performante, dallo schermo ampio e risoluto e con tante fotocamere che possono lasciar libero sfogo alla vostra creatività. Grazie alla promo del giorno presente su Amazon, si porta a casa a soli 149,90€ al posto di 229,99€. Il risparmio è elevato e in più, c’è la spedizione gratuita e la possibilità di acquistarlo pagando in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis.

Motorola Moto G9 Play: un ottimo affare

A soli 149,90€, il Moto G9 Play è uno smartphone davvero incredibile: in primis, troviamo una batteria dall’autonomia esagerata. Stiamo parlando di una cella energetica da 5000 mAh che gode della TurboPower fast charge e che vi garantisce giorni e giorni di uso intenso.

Il display è un pannello Max Vision da 6,5″ con risoluzione HD+ e un notch a goccia che cela la fotocamera frontale per selfie e videochiamate in alta qualità. Posteriormente invece, troviamo tre lenti incastonata in un modulo quadrato al centro del pannello, abbinate ad un flash LED. La main camera poi, garantisce scatti ottimi a anche al buio grazie alla tecnologia AI e alla risoluzione da 48 MPX.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm octa-core; è presente il processore Snapdragon 662 abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di Storage interno, ulteriormente espandibili mediante microSD fino a ben 512 GB.

Dulcis in fundo, è presente un fingerprint sulla back cover fisica (realizzata in policarbonato) per l’autenticazione biometrica dei dati del dispositivo.

La colorazione in sconto è quella verde denominata “Evergreen”, ma per chi volesse, segnaliamo che la tinta blu è ancora più conveniente, dato che viene venduta a 139,90€.

Ve lo lascerete sfuggire? A questo prezzo è davvero imbattibile e imperdibile.

