Motorola G200 5G e G51 5G sbarcano su Amazon (già in SCONTO)

Motorola ha finalmente rilasciato i nuovi Moto G200 e G51 5G in Italia. I device sono arrivati su Amazon e godono di prezzi competitivi oltre che di specifiche tecniche all'avanguardia. Scopriamoli insieme.

Motorola moto G200 e G51: le caratteristiche

Parliamo di piattaforma: il Moto G200 presenta il processore mobile Snapdragon 888+ 5G, ed è uno dei terminali più potenti presenti in circolazione. Velocità, rapidità e prestazioni di alto livello, ma non solo: audio top, fotocamere di punta e modem per la rete del futuro. Grazie alla piattaforma Snapdragon Elite Gaming, il gioco da telefono non sarà più lo tesso. L'intelligenza artificiale interviene anche sul fronte fotografico. Citiamo poi Qualcomm Snapdragon Sound, una funzione che fa sì che la musica venga trasmessa sempre in alta risoluzione e che si possano fare/ricevere chiamate in alta qualità. Non dimentichiamo la partnership con Dolby. Come si suol dire… questo telefono “suona da paura”.

Sul fronte fotografico troviamo un sistema avanzatissimo, con camera premium da 108 Megapixel che può registrare video in 8K. Per i più esigenti poi, non manca la modalità “Ready For”, che trasforma il device in un PC portatile con l'ausilio di un cavo e un monitor.

Moto G51 5G è un midrange potente ma low-cost. Dispone del modem 5G, di un pannello da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Oltre ad essere dotato di una batteria incredibile in grado di durare tutto il giorno, vanta un sensore fotografico da 50 Megapixel che scatta fotografie esemplari in ogni condizione di luce. Non manca una lente ultra-wide per gli scatti più creativi e la possibilità di fare scatti con bokeh attivo. Sotto la scocca troviamo modem 5G e processore Qualcomm Snapdragon 580 Pro.

Quanto costano?

Il Motorola Moto G200 lo troviamo su Amazon (Stellar Blue) con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 599,00€. In realtà adesso lo si trova già a 489,90€ in super sconto.

Il G51 5G invece, lo si può acquistare a 279,90€ con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Le migliori offerte di oggi per Motorola Moto G200 : tutti i prezzi

Chi intende accedere ad un Motorola Moto G200 può approfittare degli sconti Amazon che ad oggi, con un prezzo pari a 199,9€, porta in vetrina lo sconto più generoso tra quelli disponibili.

Tutte le offerte disponibili oggi, raccolte in una pratica tabella di raffronto.