Il nuovo smartphone premium low cost di casa Motorola, il G100, si trova oggi ad un prezzo super scontato su Amazon. Parliamo di ben 100€ in meno rispetto al suo costo di listino. Potrete portarvi a casa il super top a soli 498,99€ al posto di 599,90€. Non di meno, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, pertanto gode di tutte le garanzie del noto store di commerce americano. Presente anche la possibilità di acquistarlo a rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis.

Motorola G100: perché acquistarlo?

Difficile non intuire subito le potenzialità di questo prodotto. Parliamo di un super top di gamma, attualissimo (è presente sul mercato da poco più di un mese), con un hardware incredibile e features degne dei migliori flagship in commercio. Esteticamente si presenta lussuoso e brioso, con un design elegante capace di riflettere la luce sulla back cover al meglio.

Il pannello è un’unità da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz; i vostri contenuti saranno vibranti e ricchi di dettagli. È presente un’ampia batteria dalla lunga autonomia (ben 5000 mAh) e l’NFC per poter fare pagamenti contactless in tutta sicurezza con Google Pay.

Motorola G100 vanta un processore Qualcomm Snapdragon 870 sotto la scocca, coadiuvato da 8 GB di RAM e memorie veloci da 128 GB, ulteriormente espandibili mediante microSD.

La colorazione preposta in offerta poi, la Iridescent Blue, è meravigliosa. In confezione troverete anche una comoda e pratica cover trasparente in silicone in omaggio: mica male. Concludiamo affermando che la versione del software di casa Google presente a bordo è l’ultima (Android 11) e vi è il supporto al Dual SIM. Infine, vi è il modulo 5G per la connettività alle reti di ultima generazione.

Questo device ha poi due snapper selfie e tre fotocamere sul posteriore, con il sensore principale da ben 64 Mpx. Il fingerprint invece, è posto nel tasto di accensione e spegnimento.

Motorola G100 è un top di gamma in tutto e per tutto, proposto però, ad un prezzo da mediogamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Motorola

Smartphone