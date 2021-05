Uno dei migliori smartphone del momento per qualità-prezzo è proprio il Motorola Moto G10; stiamo parlando di un dispositivo entry-level ma che ha tutte le carte in regola per essere competitivo sul mercato grazie ad un comparto hardware degno di nota. Oggi poi, è più interessante che mai grazie alla promo del giorno presente su Amazon. Il dispositivo si porta a casa a soli 150€, con uno sconto di ben 39,99€. Non di meno, c’è la possibilità di pagarlo a rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis.

Motorola G10: il tuttofare che state cercando

Il telefono presenta un meraviglioso pannello MaxVision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate da ben 90 Hz. I vostri contenuti quindi, saranno nitidi e vibranti come non mai. Sul versante superiore è incastonata una selfiecam in un notch a goccia. Complice il form factor da 20:9, il device si tiene bene in mano, grazie anche alla presenza dell’ottimo policarbonato sulla back cover.

A tal proposito, sul versante posteriore è incastonato il logo dell’azienda che cela il fingerprint di tipo fisico. Sempre sul posteriore invece, troviamo il modulo fotografico rettangolare contenente quattro sensori. Il principale poi, è da ben 48 Megapixel. Ciò permette di avere scatti sempre puliti, nitidi, brillanti e ben illuminati. Anche i video sono ottimi, grazie all’eccellente comparto software di bordo.

Sotto la scocca troviamo un processore octa core coadiuvato da banchi RAM da 4 GB e memorie veloci da 128 GB, ulteriormente espandibili grazie alla presenza dello slot microSD.

A completamento del tutto troviamo il modulo NFC per i pagamenti contactless con Google Pay e una potente cella energetica da 5000 mAh che assicura un’autonomia da record.

A soli 150€, Moto G10 è il device tuttofare che stavate aspettando: con questo piccolino potrete fare di tutto: da Instagram alla navigazione web, dal lavoro alla gestione dei vostri social. Non di meno, si riesce anche a giocare a diversi titoli online grazie all’ottimizzazione hardware-software fornita da Motorola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

