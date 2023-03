Motorola G Stylus 2023 si mostra (di nuovo) online

Il nuovo Motorola Moto G Stylus 2023 è appena apparso all’interno del portale di Geekbench. Il dispositivo scopriamo che disporrà del nuovo processore MediaTek Helio G88 e che potrebbe essere lanciato a breve.

Motorola G Stylus 2023: cosa sappiamo?

L’OEM americano di proprietà di Lenovo ha da poco annunciato che svelerà presto il midrange in questione in alcuni paesi interessati; fra questi troviamo l’India e l’America, ma non c’è traccia del suolo europeo. La presentazione potrebbe avvenire per il 10 marzo, contestualmente al lancio di un altro mediogamma, il Moto G73 5G che però da noi è già stato messo in commercio.

Inoltre, una versione LTE del dispositivo G Stylus è apparsa sul sito di Geekbench, rivelando le sue specifiche tecniche complete. Il terminale, stando a quanto si legge, presenterà un SoC MediaTek Dimensity G88 (MT6769V/CZ) che opererà con una grande CPU octa-core, con quello principale che spingerà fino ai 2.0 GHz. Dai test condivisi vediamo che ha registrato uno score di 348 punti sul single core, mentre sul multi-core ha ottenuto 1329 punti. Fra le altre cose, sappiamo che disporrà di uno stilo capacitivo.

Infine, dal sito notiamo che il telefono vanterà Android 13 nitidamente con skin MyUI al seguito. Riceverà 4 GB di memoria RAM ma potrebbe giungere anche con altre configurazioni. Non sappiamo se verrà presentato in Europa; vi terremo aggiornati.

