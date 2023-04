Motorola Edge 40 Pro ufficiale: ricarica TURBO e design spaziale!

Motorola presenta il nuovo Motorola Edge 40 Pro, smartphone top di gamma che si fa notare con il suo design curvo endless edge e specifiche degne di nota sotto ogni punto di vista, dal display al kit fotocamera, passando per il comparto contenuto sotto la scocca. Andiamo alla scoperta di ciò che offre, analizzando la scheda tecnica e osservando infine il prezzo di lancio in Italia.

Tutti i dettagli di Motorola Edge 40 Pro

Come per tutti i membri della famiglia Edge, il design del nuovo modello Edge 40 Pro è pensato per essere senza bordi, simmetrico e sempre protetto contro graffi e cadute, grazie alla protezione Corning Gorilla Glass Victus. Ogni lato è integrato, in modo raffinato, in un sottile telaio in alluminio lavorato con precisione e persino l’alloggiamento della fotocamera assume un nuovo look. In aggiunta, la certificazione IP68 fornisce protezione sotto acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti.

Il display pOLED FHD+ da 6,67 pollici è inoltre dotato di refresh rate a 165 Hz, supporta HDR10+ e Dolby Vision e viene accompagnato lato audio dallo standard Dolby Atmos per due altoparlanti stereo, potenziati ulteriormente dalla tecnologia proprietaria Moto Spatial Sound, che rende il suono proveniente dagli altoparlanti del dispositivo o dalle cuffie ancora più coinvolgente.

Il nuovo Motorola Edge 40 Pro si presenta quindi con un sistema a tripla fotocamera posteriore: la lente principale da 50 megapixel con OIS e instant all-pixel focus si rivela eccellente per foto prive di vibrazioni, con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto al PDAF tradizionale. Seguono una fotocamera ultrawide da 50MP con Macro Vision e una per ritratti con teleobiettivo 2x da 12MP. Anteriormente, dunque, figura una fotocamera da 60MP con il Cognitive Image Signal Processor di Snapdragon, potenziata da IA per dividere ogni scena in diversi segmenti e ottimizzare tutti gli elementi restituendo una fotografia più fedele alla realtà.

Tra le funzionalità software, le seguenti quattro spiccano particolarmente:

Video Night Vision : in ambienti poco illuminati, gli utenti possono passare alla modalità visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli, migliore chiarezza e colori più fedeli.

in ambienti poco illuminati, gli utenti possono passare alla modalità visione notturna per acquisire filmati più luminosi con maggiori dettagli, migliore chiarezza e colori più fedeli. Horizon Lock Stabilisation : quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzionalità consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando lo smartphone fino a 360° durante le scene d’azione.

quando si praticano sport estremi come la mountain bike o lo sci, questa funzionalità consente di mantenere le inquadrature stabilizzate e bloccate sull’orizzonte, anche ruotando lo smartphone fino a 360° durante le scene d’azione. Video Auto Focus Tracking : è possibile attivare questa funzionalità per mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento.

è possibile attivare questa funzionalità per mantenere il soggetto a fuoco anche quando è in movimento. Video Portrait (bokeh): in modalità Video, gli utenti possono selezionare Video Portrait, un’impostazione bokeh, per sfocare automaticamente lo sfondo dei video utilizzando un nuovo algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per ottenere uno splendido sfondo sfocato dietro al soggetto.

Lato memoria figurano RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.0, per un massimo di 256 GB di spazio integrato. Il cuore pulsante, dunque, è la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 capace di offrire il 35% in più di prestazioni della CPU, il 25% in più di performance della GPU e il 40% in più di efficienza energetica rispetto al suo predecessore. La batteria gode dunque di ricarica TurboPower da 125W, capace di portare le celle da 4.600 mAh totali dallo 0% al 100% in soli 23 minuti, e di ricarica wireless 15W, oltre che della ricarica inversa da 5W.

Altrettanto degne di nota sono le funzionalità di sicurezza, ovvero ThinkShield, Moto Secure e Family Space, concepite per offrire agli utenti – a prescindere dall’età – una protezione avanzata del device da malware, phishing e altre minacce.

Dulcis in fundo, il nuovo Motorola Edge 40 Pro è anche compatibile con gli smart glass Lenovo ThinkReality A3, soluzione di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

Prezzi e disponibilità sul mercato italiano

Motorola Edge 40 Pro sarà disponibile a partire da martedì 4 aprile presso i principali retailer nel colore Interstellar Black al prezzo di 999 euro e ad un prezzo esclusivo di 939,90 euro dal 4 al 16 aprile solo su Amazon.it e nel Flagship Store di Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10 a Milano.