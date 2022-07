Motorola Edge: display bellissimo, 5G e tripla cam a prezzo WOW (-37%)

Hai voglia di cambiare smartphone e ti stavi guardando attorno alla ricerca di un device di alto livello in forte sconto? Oggi abbiamo la soluzione adatta alle tue necessità: Motorola Edge è in offerta su eBay a un prezzo ridicolo grazie allo sconto del 37%.

Ad appena 224€, infatti, il dispositivo della casa alata è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze senza far male al portafogli; inoltre, se scegli PayPal come metodo di pagamento puoi pagarlo un po’ per volta in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Motorola Edge crolla del 37% su eBay: occasione unica da non perdere

Lo smartphone di Motorola saprà rapirti sin dal primo utilizzo grazie al bellissimo display edge-to-edge da 6.7 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori grazie al supporto HDR10+, mentre sotto il cofano il potente processore octa core di ultima generazione è pensato per avviare in un lampo tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Motorola Edge è anche il punto di riferimento per quanto riguarda la presenza della connettività 5G e per la lunga autonomia: una volta staccato dalla presa di corrente è pronto per offrirti due giornate piene di autonomia senza mai lasciarti nei guai nei momenti più importanti della giornata. La fotocamera tripla posteriore, inoltre, monta un potente sensore da 64 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Non perdere questa occasione di stringere tra le mani uno smartphone Android di fascia alta al prezzo di un semplice medio gamma, ma acquista subito il Motorola Edge per riceverlo a casa in pochissimo tempo. Infine, ricorda che se selezioni PayPal come metodo di pagamento puoi acquistarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

