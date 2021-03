Motorola Edge 5G è un super flagship senza rivali nella sua categoria. Grazie allo sconto folle del giorno presente su Amazon (325 euro in meno sul prezzo di listino), il device vanta un costo complessivo di 375,00€. Stiamo parlando di un telefono di punta senza compromessi, dal meraviglioso display Endless Edge, con tante features all’avanguardia e con un’estetica da urlo. Ricordiamo che la transazione è sicura grazie alla protezione del noto store di e-commerce americano. Non di meno, è presente la consegna gratuita in un solo giorno.

Motorola Edge 5G: il flagship al costo di un midrange

In primo luogo citiamo l’estetica di questo terminale: meravigliosa. Grazie al pannello da ben 6,7 pollici curvo su ambo i lati, con tecnologia OLED, risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz, Edge 5G è un prodotto senza eguali nella sua fascia di prezzo. L’esperienza visiva complessiva è immersiva grazie all’ampia gamma di colori HDR10+. I vostri contenuti saranno vibranti e risoluti come mai prima d’ora.

Sotto la scocca batte un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 765G coadiuvato da banchi RAM da 6 GB e da memorie storage UFS da 128 GB. Non manca il modem 5G per la connettività del futuro e il supporto al Wi-Fi 6.

Sul comparto multimediale invece, troviamo gli speaker stereo Waves che producono un sound di qualità cinematografica. A fornire alimentazione invece ci pensa la cella energetica da 4500 mAh con supporto alla fast charge cablata TurboPower. Presente anche la wireless charge. Il dispositivo vanta un’autonomia record fino a due giorni con una singola carica.

Anteriormente troviamo una selfiecam incastonata in un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, posteriormente invece ci sono tre lenti con main camera da 64 Mpx. Motorola Edge 5G è la soluzione perfetta per chi cerca uno smartphone premium dal prezzo contenuto sotto i 400€. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è un’occasione ghiotta!

