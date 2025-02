Motorola Edge 50 Neo (12/512 GB): a questo prezzo è il mid-range da comprare

Il Motorola Edge 50 Neo è protagonista di una nuova offerta su eBay con la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che viene proposta al prezzo scontato di 304 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate mensili con PayPal oppure Klarna e con 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è, in questo momento, la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un mid-range davvero completo e con un prezzo accessibile. L’offerta è disponibile di seguito.

Motorola Edge 50 Neo: la scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Neo è dotato di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LTPO OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7300 che, nella versione in offerta, è supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.310 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 68 W e la ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 15 con altri 4 major update. Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori, con anche un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Il dispositivo è certificato IP68.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo con un prezzo scontato di 304 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.