Motorola Edge 50 Fusion è lo smartphone da prendere a meno di 250€ su Amazon

Il Motorola Edge 50 Fusion diventa, sempre di più, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mid-range da meno di 250 euro. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Motorola con un prezzo scontato di 242 euro. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. La promozione in questione è valida solo per un breve periodio di tempo.

Motorola Edge 50 Fusion: un affare a meno di 250 euro

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Fusion comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, una vera e propria garanzia in termini di prestazioni, oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Il display è da 6,7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche del mid-range troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Da segnalare la presenza della certificazione IP68 oltre che del sistema operativo Android 15 con altri 2 major update garantiti in futuro.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion con un prezzo scontato di 242 euro. Lo smartphone è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un ottimo mid-range, con una scheda tecnica davvero completa e con un prezzo accessibile.