Motorola edge 50 fusion da 256GB è la scelta migliore nella fascia media

Stai cercando uno smartphone di fascia medio alta cercando di spendere il meno possibile? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola edge 50 fusion a soli 242 euro, invece che 399 euro.

Con questo sconto del 39% avrai un risparmio eccellente di ben 157 euro sul totale. È un prezzo che si avvicina tantissimo al più basso di sempre e quindi devi fare davvero in fretta. Questo smartphone ha un design leggerissimo con display leggermente curvo e monta un potente processore. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola edge 50 fusion adesso è un best buy assoluto

Non ci sono dubbi, già a prezzo pieno Motorola edge 50 fusion era uno dei migliori smartphone mid-range ma con questo ulteriore sconto del 39% è un best buy assoluto. Si presenta con un bellissimo display pOLED da 6,67 pollici con una curvatura non esagerata e un refresh rate da 144 Hz.

Grazie al suo potente processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da 8 GB di RAM riesce a garantire prestazioni eccellenti. È sempre fluido e veloce. In questa versione gode di una memoria interna di 256 GB e del sistema operativo Android 14. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e monta una super batteria da 5000 mAh con ricarica velocissima. E poi possiede una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti straordinari.

Uno smartphone dunque dalle prestazioni eccellenti che potrai avere a un prezzo assolutamente più basso. Fai in fretta però perché l’offerta non durerà. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 fusion a soli 242 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.