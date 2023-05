Motorola Edge 40: trapela un video promozionale online

In queste ore è trapelato online il primo video promozionale ufficiale relativo al futuro flagship killer del colosso americano di proprietà di Lenovo. Stiamo parlando del meraviglioso Motorola Edge 40, un dispositivo interessantissimo che vedrà presto la luce nel mercato internazionale. Grazie al tesser scopriamo anche le caratteristiche tecniche complete dell’ammiraglia in questione.

Come molti di voi sapranno, Motorola si sta preparando per svelare una nuova gamma di smartphone di fascia alta e medio-alta in molti mercati strategici. Vedremo presto il Razr+ (2023), il clamshell di ultima generazione, l’Edge 40 “liscio”, il flagship killer pronto a sfidare la fascia di punta del settore e non solo. Ci aspettano molti annunci da parte del costruttore, quindi restate in attesa.

Motorola Edge 40: cosa sappiamo ad oggi?

Il teaser è stato condiviso su Twitter dal noto insider Evan Glass, ripreso poi dal portale di TechDoctorez; dal video notiamo che il telefono arriverà in nero con una back cover realizzata in pelle vegana; ci sarà la certificazione contro l’acqua e gli schizzi (verosimilmente sarà certificato IP68) e lo schermo avrà i bordi curvi e il foro in alto per la selfiecam. Posteriormente invece avremo due sensori fotografici e un doppio modulo flash.

Parliamo quindi di schermo: si dice che Edge 40 presenterà un display AMOLED da 144 Hz con risoluzione FullHD+. La dimensione complessiva sarà di 6,55 pollici e sarà il primo Device al mondo a godere del processore Dimensity 8020 di MediaTek. Arriverà in due varianti: una da 128 GB e una da 256 GB, sempre coadiuvato da 8 GB di RAM. La batteria invece sarà da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo USB Type-C da 68W e non mancherà la wireless charging da 15W sul posteriore.

La main camera sarà un’ottica da 50 Megapixel con stabilizzazione ottica, coadiuvata da un’ultrawide da 13 Megapixel. Anteriormente invece, troveremo un sensore da 32 Mega. Ci sarà Android 13 e troveremo il fingerprint in-display. Costerà 899,00€ ma siamo sicuri che il suo street Price sarà molto più basso.

Se invece volete acquistare un midrange low-cost del marchio, vi suggeriamo Motorola Moto G52 a soli 199,00€.

