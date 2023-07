Motorola Edge 40: solo 499€ per lo smartphone più elegante del momento (-100€)

Oggi vi proponiamo uno smartphone di fascia medio-alta davvero intrigante; è un prodotto realizzato da Motorola e si chiama Edge 40. Il suddetto terminale è un gadget sensazionale, dotato di caratteristiche di pregio e con un design mozzafiato e all’avanguardia. È estremamente sottile, leggero, portatile, e dispone di una serie di features di altissimo profilo. Viene venduto da Amazon a soli 499,99€ al posto di 599,90€: ciò implica che risparmierete circa 100€ sul valore di listino. Mica poco se considerate che il device è arrivato sul mercato da pochissimi mesi.

Noi vi consigliamo di comprarlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata; su Amazon infatti, costa solo 499,99€ ed è la versione Viva Magenta con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Vi segnaliamo che in confezione troverete il pratico caricatore da ben 68W.

Motorola Edge 40: ecco perché devi acquistarlo su Amazon

Il dispositivo vanta uno schermo pOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144 Hz. Questo pannello si presenta come un display perfetto per la visualizzazione dei contenuti; i colori saranno intensi e luminosi, nitidi come non mai. È anche bello generoso visto che ha una dimensione di 6,7 pollici e i bordi sono curvi.

Con la main camera da 50 Megapixel scatterete foto meravigliose; potrete catturare ogni dettaglio e le immagini risulteranno sempre nitide e definite grazie all’apertura focale f/1.4. Non manca poi una lente ultrawide Macro Vision al seguito. Ottima la batteria da 4400 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso e si ricarica rapidamente con la tecnologia TurboPower da 68W. È certificato IP68 e può resistere alle immersioni fino a 1,5 m in acqua dolce. Il processore è potentissimo: parliamo del nuovo MediaTek Dimensity 8020 coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM; lo storage è da 128 GB. A soli 499,99€ questo Motorola Edge 40 è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.