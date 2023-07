Motorola Edge 40 Pro: TOP DI GAMMA incredibile, prezzo SCONTATISSIMO (-270€)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 40 Pro, un terminale fantastico, versatile, potente, unico nel suo genere. È un prodotto minimal e concreto, un gadget assolutamente di pregio, ben fatto, costruito con cura, con una skin simil-stock, una scheda tecnica da primo della classe e un comparto fotografico che soddisfa le necessità dei creator più esigenti. Grazie agli sconti di Amazon che si stanno tenendo in questi giorni di Prime Days, vi porterete a casa l’ammiraglia del colosso americano di proprietà di Lenovo a soli 729,00€ al posto di 999,00€. Come vedete pure voi, il risparmio è altissimo, pari a circa 270€ sul valore di listino. Noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire un simil prodotto perché è un best buy su tutta la linea. Non di men, la consegna sarà celere e le spese di spedizione saranno totalmente gratuite. In alternativa, potrete usufruire (sempre gratuitamente) della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Motorola Edge 40 Pro su Amazon: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Parlando del Motorola vogliamo dirvi che Edge 40 Pro è un’ammiraglia incredibile; è uno smartphone unico nel suo genere. Minimal al punto giusto ma con una serie di caratteristiche da vero top di gamma. Partiamo dal display da 6,67 pollici con bordi curvi pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da ben 165 Hz. Non manca poi un ottimo comparto fotografico con sensori d’eccellenza: troviamo una main camera da 50 Megapixel e la selfiecam invece, è da ben 60 Mpx. Insomma, il top del top.

Sotto la scocca batte un potente processore Snapdraogn 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. È un telefono Dual SIM, certificati IP68, ha l’NFC, il modem 5G e una capiente batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 125W via cavo. La cover è inclusa nella confezione. A soli 729,00€ è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.