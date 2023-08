Motorola Edge 40 Pro: top di gamma ASSURDO con lo sconto del 20% su Amazon

Motorola Edge 40 Pro è il flagship che noi vi consigliamo di acquistare oggi da Amazon; questo smartphone, dotato di specifiche tecniche assurde, è un device concreto, con uno schermo generoso, un ottimo processore, un comparto fotografico di punta, è costruito con materiali nobili e solidi, ha una buona batteria che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 125 W e in più è leggerissimo. Il display immerso con cornici sottili dona un’esperienza utente veramente strepitosa. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 797,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è un best buy assoluto alla cifra a cui viene proposto.

Motorola Edge 40 Pro: ecco perché dovete acquistarlo oggi

Il nuovo Motorola Edge 40 Pro è un’ammiraglia assurda, dotata di uno schermo da 6,67 pollici pOLED con bordi curvi, risoluzione FullHD+, refresh rate di 165 Hz e molto altro ancora. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai, ma c’è anche un ottimo processore che fa girare tutto in maniera fluida e priva di lag. Parliamo dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato dal modem 5G, da 12 GB di RAM, da 256 GB di memoria interna. Non dimentichiamo la batteria esagerata da oltre 4600 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica a 125W. La cover è inclusa nella confezione di vendita, c’è Android 13 con skin MyUI, è impermeabile e certificato IP68 e infine, gode del supporto al Dual SIM.

Viene venduto e spedito da Amazon; costa 797,99€ con lo sconto del 20% rispetto al prezzo di listino; di base infatti, costerebbe 999,00€. Se siete interessati/e, fate presto perché a questa cifra è un vero best buy. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

