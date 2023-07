Motorola Edge 40 Pro: sconto immediato di circa 200€ su Amazon, OCCASIONE TOP

Se state cercando un’ammiraglia Android di ultima generazione vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 40 Pro; il terminale del colosso americano di proprietà di Lenovo è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di caratteristiche di alto pregio e di un costo elevato (999,99€). Per fortuna, grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con 804,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un prezzone e che avrete tantissimi vantaggi al seguito. Uno fra tutti, la consegna celere e immediata. Si potrà avere accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, volendo, potrete anche farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul portale di e-commerce americano.

Motorola Edge 40 Pro: top di gamma dal prezzo vantaggioso

Il Motorola Edge 40 Pro è un telefono fantastico, dotato di un display da 6.67″ curvo, realizzato con tecnologia pOLED e avente un refresh rate a 165Hz. La risoluzione è FHD+, quindi i vostri contenuti si vedranno sempre benissimo in ogni condizione. I colori saranno sempre saturi, intensi e luminosi.

Non manca poi un’attenzione speciale al comparto fotografico. Motorola ha posto un’enfasi particolare alla main camera del device (una lente da 50 Megapixel con OIS), coadiuvata da un’ultrawid, da un sensore per la profondità e una Macro Vision. La selfiecam invece, è un’ottima camera da 60 Megapixel super risoluta. Ottimo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con modem 5G incorporato, coadiuvato dalla RAM da 12 GB e dallo storage capiente e generoso da 256 GB.

Arriviamo a parlare adesso di batteria: qui troviamo una cella energetica da 4800 mAh che gode del supporto alla ricarica ultra rapida da 125W. Passerete da 0 a 100 in pochissimi minuti. Insomma, a 804,99€ al posto di 999,99€ è un device che noi vi consigliamo su tutta la linea; avrete diritto ad un mese per effettuare il reso gratuitamente e poi avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.