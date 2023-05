Motorola Edge 40 Pro: sconto FOLLE di 150€ su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso smartphone di punta Motorola Edge 40 Pro, un flagship incredibile, dotato di uno schermo 6.67″ curvo su tutti i lati, pOLED, con refresh rate da 165Hz e risoluzione FHD+. Il device è un potente gadget con Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto la scocca, coadiuvato da modem 5G e da una batteria da 4600 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 125W. Il caricatore è incluso in confezione e il modello in questione è quello in colorazione nera. Non manca la certificazione IP68 ed è Dual SIM. A muovere il tutto ci pensa Android 13 con skin MyUI al seguito. Dimenticavamo: nella scatola troverete anche la pratica cover in silicone in omaggio. Questo gadget incredibile oggi costa 849,00€ al posto di 999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il vantaggio è assolutamente esagerato e che ci sono tante chicche al seguito.

Motorola Edge 40 Pro: il top di gamma che tutti desiderano

Partiamo subito dal dirvi che lo schermo è un pannello pOLED con risoluzione esagerata, refresh rate da 165 Hz e molto altro ancora. la dimensione complessiva è di 6,7 pollici e i vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Sul display c’è una selfiecam da 60 megapixel per selfie e call di alta qualità. Il chip interno, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm garantisce performance strepitose in ogni contesto ed è ottimizzato per la connessione alle reti 5G. La fotocamera è di pregio: ci sono tre sensori da 50 megapixel con Macro Vision, ultrawide e uno per la profondità avanzata.

La batteria è da 4800 mABatteria 4600 mAh e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 25W. Lo spazio a disposizione non manca con 12 Gb di memoria RAM e 256 GB di storage. A 849,00€ è il miglior top di gamma Android da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.