Motorola Edge 40 Pro: l'ammiraglia che volevi ad un prezzo INASPETTATO (sconto e coupon)

Oggi vogliamo parlarvi di un super smartphone di punta che si chiama Motorola Edge 40 Pro; il dispositivo è un eccellente gadget di fascia alta dotato di caratteristiche incredibili. Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta strepitosa che vi consigliamo di prendere al volo. Di fatto, il device sta a 838,99€ grazie agli sconti folli del noto portale di e-commerce americano. Non di meno, c’è un coupon da spuntare prima del checkout di 32,44€. Pensate che il prezzo iniziale era di 999,00€, mentre ora costerà 806,55€, spese di spedizione incluse. Non pensateci troppo: a questa cifra è semplicemente un best buy unico nel suo genere. Vi esortiamo a non lasciarvelo sfuggire.

Motorola Edge 40 Pro: a questo prezzo è un super best buy

Il meraviglioso Motorola Edge 40 Pro è un gadget che dispone di uno schermo generoso ma ricco di tecnologia; giusto per elencarvi le sue specifiche tecniche, vi segnaliamo che è un pannello da 6,67 pollici pOLED con bordi curvi su tutti i lati, avente una risoluzione FullHD+, refresh rate di 165 Hz, e supporto all’HDR10+. C’è un’ottima fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate da ben 60 Megapixel. Posteriormente invece c’è un comparto fotografico di punta con sensore principale da 50 Megapixel con stabilizzazione al seguito.

In confezione troverete una pratica cover in silicone in omaggio, il software di bordo è Android 13 con skin MyUI mentre il chip interno che alimenta il device è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di Storage interno. Gode del supporto al Dual SIM, al modem 5G per la connettività next-gen, è certificato IP68 e, come se non bastasse c’è una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 125W.

Fate presto se siete interessati perché a soli 806,55€ è un super best buy; ricordatevi di spuntare il coupon al checkout. Non pensateci troppo perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro – o peggio – le scorte potrebbero finire a breve.

