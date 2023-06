Motorola Edge 40 Pro: il top di gamma più potente, oggi con lo sconto del 18%

Se state cercando un uovo smartphone di fascia altissima e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso e magnifico Motorola Edge 40 Pro. Si tratta di un’ammiraglia dotata delle migliori tecnologie esistenti in commercio, che viene venduta però, ad un prezzo concorrenziale. Grazie agli sconti di Amazon poi, vi costerà solo 820,05€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio, in questo caso, sarà strepitoso. Il nostro suggerimento è quello di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili (capita spesso) o prima che finisca la promozione dedicata.

Motorola Edge 40 Pro: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Il device viene poi venduto e spedito da Amazon quindi questo implica che godrà di una serie di vantaggi non da poco. In primo luogo, non la consegna sarà immediata; in pochissimi giorni il terminale arriverà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Potrete anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Altresì ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con Cofidis o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito. Citiamo poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta.

Questo è un super top di gamma, con uno schermo da 6,67 pollici FullHD+ con refresh rate di 165 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Potentissimo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno. Non lasciatevi sfuggire il device più incredibile che ci sia; a 820,05€ è un super best buy.

