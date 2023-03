Motorola Edge 40 Pro è dietro l'angolo, pronto per sfidare i BIG

Il nuovo flagship Motorola Edge 40 Pro è appena emerso in rete; il lancio è alle porte e sul web, grazie al noto insider EvLeaks, scopriamo come sarà fatto in tutto il suo splendore.

Sappiamo già che l’OEM americano di proprietà di Lenovo si sta preparando per svelare la nuova iterazione di punta nel mercato internazionale. Si dice che sarà il rebrand dell’attuale Moto X40, uscito in Cina nel mese di dicembre 2022. Intanto, in attesa della presentazione ufficiale, gustatevi queste immagini promozionali.

Motorola Edge 40 Pro: tutto quello che sappiamo

Dalle foto vediamo che il terminale sarà identico – in tutto e per tutto – al Moto X40, disponibile in Cina. Arriverà in sole due colorazioni: una blue e una nera, e sarà anche waterproof.

Disporrà di uno schermo OLED da 6,7 pollici con bordi curvi, risoluzione di FullHD+, refresh rate di 165 Hz e molto altro ancora. A far girare il tutto ci pensare una batteria da 4600 mAh con ricarica via cavo da 125W, wireless da 15W e il tutto funzionerà su Android 13 basato su MyUX.

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 si troverà sotto la scocca del device, coadiuvato da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5, 512 GB di storage interno basato su memorie UFS 4.0.

Sul fronte fotografico invece, ci sarà la selfiecam da 60 Mpx con un modulo posteriore composto da tre ottiche da 50 Mpx con OIS, ultrawide da 50 mega con autofocus e tele da 12 Mpx. Quanto costerà da noi? Si dice 849,00€ ma per il momento è da prendere con “un pizzico di sale”.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi suggeriamo Motorola Edge 30 Fusion a soli 529,00€ in super sconto su Amazon. È un ottimo prodotto per chi cerca prestazioni a buon prezzo. La consegna è celere e ci sono due anni di garanzia a bordo.

