Motorola Edge 40 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 in sconto a 599€ su Amazon (anche in 12 rate)

Il Motorola Edge 40 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagamento in 12 rate mensili senza interessi. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere subito all offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 40 Pro con Snapdragon 8 Gen 2: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Edge 40 Pro è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo il già citato SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 165 Hz. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, ed è possibile sfruttare anche la certificazione IP68. Lo smartphone ha una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 125 W. Il sistema operativo è Android 13 con Android 14 in arrivo come aggiornamento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Edge 40 Pro al prezzo scontato di 599 euro con possibilità anche di completare l’acquisto con un pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, anche pagando con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere su box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.