Motorola Edge 40: prenota ADESSO il flagship killer più bello che ci sia

Fra pochissimi giorni sarà disponibile il nuovo flagship killer dell’OEM americano di proprietà di Lenovo; sì, parliamo proprio del bellissimo Motorola Edge 40, un dispositivo unico nel suo genere, esteticamente meraviglioso, con una colorazione esclusiva realizzata con Pantone (Viva Magenta, colore dell’anno). Questo è un gadget potentissimo, esagerato, leggerissimo, sottile ed è dotato di un comparto fotografico da paura. La versione classica è già pronta per l’acquisto ma se desiderate la “Viva Magenta” (secondo noi vale la pena attendere qualche giorno) vi invitiamo a prenotarla adesso da Amazon così da riceverla al Day One.

Motorola Edge 40 Viva Magenta: bellissimo e potentissimo

Prima di addentrarci nella rapida disamina dello smaprthone, vi dobbiamo ricordare che il telefono viene venduto e spedito da Amazon stesso, quindi godrà di una serie di vantaggi non da poco. Citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con il servizio di Cofidis (micropagamenti mensili) o attraverso cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il Motorola Edge 40 dispone di uno schermo curvo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz; sotto la scocca troviamo un potente processore octa-core coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage interno. È certificato IP68 contro acqua e polvere, vanta l’NFC a bordo, c’è Android 13 come sistema operativo con skin MyUX simil-stock e la batteria da 4400 mAh si ricarica in un lampo con la ricarica da 68W. In confezione troverete anche il caricatore e una cover in silicone per proteggere il device. Prenotatelo adesso a soli 529,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

