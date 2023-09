Motorola Edge 40 Neo: svelate le colorazioni disponibili al lancio

In queste ore sono trapelate online le colorazioni disponibili al lancio del nuovo Motorola Edge 40 Neo. Un nuovo leak ha appena riferito infatti che l’azienda americana di proprietà di Lenovo lancerà presto in commercio il midrange premium. Arriverà in tantissimi mercati, ovviamente anche in Italia.

Motorola Edge 40 Neo arriverà in tre colorazioni

Andiamo con ordine: verosimilmente Motorola annuncerà l’Edge 40 Neo nel corso dei prossimi giorni con un comunicato stampa. Da alcuni leaks precedenti abbiamo visto che il telefono sarà un prodotto di fascia media ed erediterà l’ottimo successo ottenuto dal precedente modello, l’Edge 30 Neo (che, a proposito, si trova su Amazon in offerta a tempo limitato a soli 259,90€, spese di spedizione incluse). Adesso, grazie al tipster Sudhanshu Ambhore apprendiamo che il device verrà commercializzato in tre colorazioni: Black Beauty, Soothing Sea e Caneel Bay. Costerà 399,00€ in Europa, solo 30€ in più del prezzo di lancio di Edge 30 Neo (uscito nel 2022).

La presunta scheda tecnica

Fra le specifiche tecniche del device, si prevede che disporrà di uno schermo pOLED da 6,55 pollici con tanto di bordi curvi. Il telefono avrà una selfiecam da 32 Megapixel e un sistema a doppia lente composto da un obiettivo da 50 megapixel con OIS e uno snapper ultrawide da 13 Mega.

Motorola Edge 40 Neo specs, price & renders in all colors: – Dimensity 1050

– 50MP OIS + 13MP Wide-Angle

– 6.55" pOLED FHD+ 144Hz

– 5000mAh

– 12GB+256GB

– Android 13

– 159.6 x 72 x 7.8 mm

– 170g

– IP68 -12GB+256GB: EUR 399 pic.twitter.com/qG54g1jFYS — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 3, 2023

Non mancherà poi l’ottima skin MyUX basata su Android 13. Arrivando a parlare della scheda tecnica invece, ci aspettiamo un processore MediaTek Dimensity 1050 coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, non espandibile. La batteria invece, sarà una cella energetica da 5000 mAh con supporto alla ricarica via cavo da 68W. Non di meno, sarà certificato IP68 contro acqua e polvere e peserà circa 170 grammi. Come detto, i prezzi partiranno da 399€ per il mercato europeo e 290£ per il Regno Unito.

Come detto, se desiderate il mediogamma dell’anno scorso, l’ottimo Edge 30 Neo, sappiate che è in super sconto su Amazon prezzo di 259,90€, spese di spedizione incluse.

